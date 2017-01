Gestolen Range Rover bijna onderweg naar Afrika, gevonden dankzij nieuwe technologie

EINDHOVEN - Een gestolen Range Rover uit Eindhoven is teruggevonden in Hoogeveen. Dat gebeurde dankzij een LoRa-signaal, een nieuwe technische ontwikkeling. Het is de eerste keer dat een gestolen auto wordt gevonden met dit signaal.

De technologie LoRa kan kleine hoeveelheden data uitwisselen tussen objecten en systemen. Daarbij wordt bijna geen stroom verbruikt. Momenteel wordt het vooral ingezet om apparaten te verbinden met internet.



Professionele autodieven weten voertuigvolgsystemen uit te schakelen, maar LoRa wordt pas actief als andere systemen zijn uitgeschakeld. Het is door criminelen niet te traceren.



Transport naar Afrika

Na een speurtocht leidde het LoRa-spoor naar een trailer in Hoogeveen. In de vrachtwagen werd de Eindhovense Range Rover aangetroffen, klaar voor transport naar Afrika.