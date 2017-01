Drie minderjarigen en man aangehouden na steekpartij in Eindhoven

EINDHOVEN - Naar aanleiding van een steekpartij maandagochtend heeft de politie in Eindhoven een man (25) en drie jongens (13, 15 en 17) opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij een conflict met een man op het Belgiëplein. Het slachtoffer werd met zwaar letsel aan zijn arm naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanvankelijk werd het conflict voor de Jumbo in Woensel gesust. Maar toen de groep de supermarkt verliet, escaleerde het conflict weer en werd het slachtoffer in zijn arm gestoken. Daarna ging de groep ervandoor.



Een uur later is de groep aangehouden in een nabije woning. De vier verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek.