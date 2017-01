Geen miljoenen, wel 'tonnetjes' voor Brabantse deelnemers Postcode Loterij

Blije gezichten in Krayenhofflaan in Waalwijk

EINDHOVEN - Maarliefst 49,9 miljoen mochten de gelukkigen zondagavond verdelen. Maar helaas, de rode vrachtwagen van de Postcode Loterij parkeerde ver buiten de Brabantse grenzen. De hoofdprijs viel in Den Haag. Wat meer bescheiden zakjes met geld werden wel in onze provincie gedropt. Vijf buurten in Brabant mogen een ton verdelen.

Hoeveel de deelnemers in die buurten precies winnen, hangt af van het aantal loten waarmee ze meespelen. In Steenbergen, Den Bosch, Waspik, Sterksel en Oosterhout werd een 'buurtton' gewonnen.



'Dubbel prijs' in Oosterhout

En dan is  er nog een aantal straten waar de deelnemers per lot 25.000 euro binnensleepten. Ook dat gebeurde in Oosterhout, net als in Aarle-Rixtel, Schaijk en Waalwijk.