Nog steeds die piep: situatie parkeergarage Meerhoven duurt voort

MEERHOVEN - Bewoners en winkeliers van winkelcentrum Meerrijk in Meerhoven hebben al maanden last van het problematische brandalarmsysteem van hun parkeergarage. Eerst ging het alarm constant af en sinds november is het systeem gedeeltelijk uitgeschakeld, met alle gevolgen van dien.

De verschillende betrokken partijen sturen de gedupeerden van het kastje naar de muur. De gemeente Eindhoven fungeert inmiddels als bemiddelaar en er is een onafhankelijk onderzoek in gang gezet. Eind februari moet een oplossing komen. Wie voor de kosten moet opdraaien, is nog verre van duidelijk. De aannemer die het gebouw ontwierp, is inmiddels failliet.



Bewoonster Martine Engels heeft een tijd terug een petitie gestart om er voortgang in te krijgen. Ze vertelt dat zowel de bewoners als winkelhouders de situatie beu zijn, maar alleen de bewoners zich daarover durven te uiten. De winkelhouders zijn namelijk huurders en willen geen problemen met pandeigenaar DELA.



Door het veel onnodig afgaan van het systeem, wordt het alarm volgens Martine Engels nooit serieus genomen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Twee weken geleden was er een melding van een smeulende auto in de parkeergarage, veel mensen negeerden ook toen het alarm. Het alarmsysteem is nu gedeeltelijk uitgeschakeld, met uitzonderlijke toestemming van de brandweer. Het is hopen dat er niet meer ongeregeldheden ontstaan voor eind februari, wanneer het onderzoek wordt afgerond.