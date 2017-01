Auto vliegt tijdens het rijden in brand

LOON OP ZAND - Een automobilist schrok zich maandagmiddag rot toen tijdens het rijden zijn auto vlam vatte. Hij reed rond kwart voor vijf over de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand toen zijn auto plotseling begon te roken.

De man kon zijn auto nog snel naar de busbaan rijden, waar hij uitstapte.



Maar de auto zelf was niet meer te redden, binnen de kortste keren sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer heeft geprobeerd hem te blussen, maar er was al snel weinig meer van over.



Kleine file

Door de bluswerkzaamheden werden de busbaan en een rijbaan afgesloten voor verkeer. Dat zorgde voor een kleine file. Hoe de auto spontaan in brand kon vliegen is niet duidelijk.