Goede voornemens? Het kan ook vanaf 12 januari. Of 13, of 14...

EINDHOVEN / TILBURG - Het begin van het nieuwe jaar is traditiegetrouw de tijd van de goede voornemens. Velen hebben ze gemaakt. Stoppen met roken, minder alcohol. Of meer sporten. Maar is 1 januari wel een de juiste startdatum voor je goede voornemens?

Igor van Kaam uit Eindhoven is NLP-trainer. Hij helpt om je gedrag te beïnvloeden. 1 januari is voor hem zeker niet heilig: "Je kunt op iedere dag van het jaar besluiten om dingen anders te doen." Het geheim is dat je het niet alleen bij een voornemen moet laten. Je moet een plan hebben vindt de trainer. "Een voornemen is niet meer dan een probeersel. Er hoort een besluit bij. En je moet het 66 dagen volhouden. Want als je iets 66 dagen doet, is 't onderdeel van je systeem."



Recept voor falen

Ook Tilburger Martijn Planken vindt dat je eerst met een goed plan moet komen. Hij is de initiatiefnemer van IkPas waarbij er pas na de carnaval gestopt wordt met alcohol drinken. Dertig of veertig dagen lang. Vanaf 1 januari kun je je inschrijven en dan leef je helemaal naar het stopmoment toe. "Dan heb je eerst nog de nieuwjaarsborrels en carnaval en daarna gaan we met zijn allen aan de slag."



1 januari vindt Planken ook niet zo'n goede dag om met je goede voornemens te beginnen. "Die goede voornemens - meestal is het een lijstje - worden tijdens het kerstdiner bedacht. Halsoverkop moeten al die voornemens dan op 1 januari uitgevoerd worden. Dat is een recept voor falen."