NAC op trainingskamp bij Victoria '03, amateurclub naar Spanje: 'Verschil moet er zijn'

OUDENBOSCH - Op 13 januari worden de eredivisie en Jupiler League hervat. Nederlandse clubs hebben een korte voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Sommige clubs kiezen ervoor die periode in het buitenland te vertoeven, andere clubs blijven in Nederland. Opvallend daarbij is dat NAC Breda traint op de velden van Victoria ’03 uit Oudenbosch, terwijl die club zelf op trainingskamp naar Spanje gaat.

"Het is toeval dat wij op hetzelfde moment op trainingskamp gaan terwijl NAC bij ons komt trainen. Maar het is ook leuk, verschil moet er zijn", zegt Marc de Weerd, trainer van Victoria '03, met een grote knipoog. Terwijl de profclub in eigen land blijft, trekt de club uit de derde klasse naar Barcelona. "Het is een stukje teambuilding. Maar we trainen ook twee keer per dag. In de ochtend op het strand, in de middag op het kunstgrasveld voor de deur."



De selectie van Victoria '03 vliegt in de nacht van maandag op dinsdag naar de Spaanse stad, het trainingskamp is tot en met vrijdag. De Weerd hoopt dat het trainingskamp een positief effect heeft voor de rest van het seizoen. "Vorig seizoen zijn we kampioen geworden en nu gaat het weer goed. Als het door het trainingskamp nog beter gaat, dan ben ik aan het eind van het seizoen zeer tevreden", aldus De Weerd, die in de derde klasse momenteel tweede staat met zijn ploeg.



De twee Brabantse clubs in de eredivisie trekken voor hun trainingskamp naar Spanje. PSV vertrok maandag met tweeteams naar de Spaanse zon. De hoofdmacht verblijft in Jerez de la Frontera, daar speelt het zaterdag om 16:00 uur een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Een dag later is om 17:00 uur SC Freiburg de tegenstander. Jong PSV speelt donderdag 5 januari een oefenduel met Atlético Sanluqueño CF. Beide teams vliegen op 9 januari terug naar Nederland.Willem II is van 3 tot en met 10 januari in Olivia. Op zondag staat er een oefenwedstrijd tegen AA Gent op het programma.FC Oss, FC Den Bosch en Helmond Sport gaan niet op trainingskamp. In de voorbereiding blijven ze dicht bij huis. FC Oss speelt twee oefenwedstrijden in eigen huis. Dinsdag 3 januari is om 16:00 uur Achilles ’29 de tegenstander, zaterdag 7 januari speelt het om 13:00 uur tegen De Treffers. FC Den Bosch speelt dezelfde zaterdag in Boxtel tegen het plaatselijke ODC. Helmond Sport speelt die dag om 13:00 uur in het Lavans Stadion tegen UNA.RKC Waalwijk gaat van 2 tot en met 6 januari naar Reusel, dicht bij de Belgische grens. Als afsluiter speelt de ploeg uit de Jupiler League op vrijdag 6 januari om 19:30 uur tegen een regioteam met spelers van Reusel Sport Faes Group, Bladella en HMVV Hooge Mierde. FC Eindhoven is van 4 tot en met 6 januari op trainingskamp op de KNVB Campus, vrijdag speelt het om 18:30 uur een oefenwedstrijd tegen het Belgische Dessel Sport.