Reacties na eerste etappe Dakar: 'Gaten zo groot, kon er mijn auto in parkeren'

ASUNCION - Heet, ongelooflijk heet. De hitte was de grootste tegenstander van de twaalf Brabantse coureurs tijdens de eerste etappe van Dakar 2017. Maar ook het parcours in Paraguay was verraderlijk. De gladde ondergrond en de gaten in de weg maakten het de rijders moeilijk.

Erik van Loon uit Eersel deed wat hij moest doen in zijn Toyota. Hij werd tiende, ondanks wat fysieke ongemakken. "Ik ben super verkouden. Mijn airconditioning stopte er halverwege mee, dus het werd ongelofelijk warm in de auto. En de weg zat vol gaten. Daar kon ik mijn auto in parkeren. Het was superlink", vertelde hij aan Rallymaniacs.



Trucks

Ook Van Genugten en De Rooy vonden het erg warm én een lastig parcours. "Het was een lastig stuk. En Paraguay was zo heet. Ik heb geen airco, maar misschien moet ik een waaiertje inbouwen."



De Rooy noemde de proef lastig en niet geschikt voor hem. De titelverdediger uit Son had last van brandende remmen . Ook Hans Stacey uit Best ondervond technische problemen. Zijn voorwielen blokkeerden. "Ik ben kapot", vertelde hij Rallymaniacs. "We moeten het zien te repareren, anders zie ik het somber in.