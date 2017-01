Nieuw distributiecentrum bol.com wordt misschien nog groter

WAALWIJK - Bol.com is nog niet klaar met het bouwen van een nieuw distributiecentrum in Waalwijk en de online winkel heeft al plannen om het twee keer zo groot te maken. Het enorme distributiecentrum beslaat al zo’n 10 hectare, en het bedrijf heeft een optie genomen op nog eens 8,3 hectare naastgelegen grond. Zo meldt het Brabants Dagblad maandag.

De extra ruimte zou genoeg zijn voor een pand van zo’n 50.000 vierkante meter, een verdubbeling van wat er nu wordt gebouwd. Maar concrete plannen zijn nog niet officiëel naar buiten gebracht.



De bouw van het enorme distributiecentrum is sinds februari vorig jaar bezig en duurt nog zo’n zes weken en zal naar verwachting in het najaar in gebruik worden genomen.