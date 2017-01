Twee vrouwen geschept in woonwijk in Reusel

REUSEL - Op de Mierdseweg in Reusel zijn maandagavond twee vrouwen aangereden. Ze wilden de weg, in een woonwijk, oversteken, toen ze werden geschept door een auto.

Het gaat om een jongere en een wat oudere vrouw. Hoe zij eraan toe zijn is niet duidelijk. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis in Veldhoven gebracht.



Deuken in de auto

De auto is aan de voorkant flink beschadigd. De bumper is gescheurd en in de motorkap en de voorruit zit een deuk. De jonge bestuurster van de auto is flink geschrokken.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de plaats van het ongeluk.