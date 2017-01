Een jaar lang lief en leed bij de fanfare van Andel: filmmaker was overal bij

ANDEL - Ze beleven dingen waar elke vereniging mee te maken heeft. Niets bijzonders, maar juist daarom heel leuk om in beeld te brengen. Een jaar lang volgden documentairemakers Wouter Crusio en Johan Meerman de leden van het Andels Fanfare Corps. Het resulteerde in de serie 'Met de muziek mee', die vanaf 7 januari op Omroep Brabant te zien is.

Maandagavond is de première in Zalen & Partycentrum 'Buitenhoff in Andel. Voor het eerst zien de leden waarvoor ze een jaar lang hun lief en leed gedeeld hebben met een camerateam.



Billen bloot

"We gaan wel even met de billen bloot", zegt Crusio. "Het bestuur heeft het al gezien. Zij waren heel enthousiast. Hopelijk zijn de andere leden dat ook."



Het was eigenlijk toeval dat hij bij de fanfare terecht kwam. Crusio wilde beginnen aan een langlopend project en toevallig meldden de leden van het Andels Fanfare Corps zich bij Omroep Brabant omdat ze hard op zoek waren naar nieuwe leden. "Eén en één was twee", aldus de regisseur. "We zouden ze eerst drie maanden volgen, maar toen bleek dat er zoveel mooie verhalen te maken waren, dat we er een jaar van gemaakt hebben."



Cassettebandjes

Zo is er Gijsbert, die zijn eigen bedrijf heeft in het maken van trommels en instrumenten. En Teus, die al in de zeventig is, maar nog wekelijks radio-programma's maakt voor de lokale radio. Die neemt hij op op een cassettebandje, om ze vervolgens in het bejaardentehuis te laten horen.



Maar ook minder leuke dingen komen aan bod. Zo zijn in 1996 twee leden van het corps omgekomen bij de Herculesramp. Een derde lid zat ook in het vliegtuig, maar overleefde de ramp. Hij vertelt erover in de serie.



"Voor mij was het een echte eye-opener om te zien hoe de blaasmuziek leeft in Brabant", zegt Crusio. "Het is een hele cultuur. We hebben bijvoorbeeld gefilmd op een bijeenkomst in een gymcomplex. Ik wist niet dat er zo veel fanfares waren, alleen al in het Land van Heusen en Altena. Het is mooi om te zien hoe groot hun passie voor muziek is."