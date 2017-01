Wint Michael van Gerwen het WK darts? [LIVEBLOG]

LONDEN - Michael van Gerwen staat in de finale van het WK darts. De nummer één van de wereld neemt het op tegen regerend wereldkampioen Gary Anderson. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te volgen via de liveblog.

Van Gerwen won zondagavond in de halve finale van landgenoot Raymond van Barneveld (6-2), Anderson versloeg in een volledig Schotse wedstrijd Peter Wright (6-3).