Mannen in zwembroek stelen bankpas en pinnen duizenden euro's

TILBURG - Twee dieven zijn afgelopen september wel erg ver gegaan om een bankpas te stelen. Ze volgden een man twee weken lang, tot ze in zwembad Stappegoor in Tilburg hun slag sloegen. Ze stalen de bankpas van de man uit een kluisje en konden duizenden euro's pinnen.

Het slachtoffer had de nieuwe pinpas twee weken voor de diefstal ongevraagd opgestuurd gekregen. Niet veel later kreeg hij mailtjes waarin gevraagd werd om inlogcodes en zijn pincode, zo bleek maandagavond in Bureau Brabant.



Twee dieven weten kennelijk dat de man op dinsdag 13 september wil gaan zwemmen in Stappegoor in Tilburg. Ze staan vlak achter hem als hij zijn spullen in een zwembadkluisje doet. Daarbij kijken ze over zijn schouder mee naar de kluiscode. Als de man nietsvermoedend in het zwembad ligt, maken de twee dieven zijn kluisje open.



Snel een badhokje in

Op beeld is te zien hoe zij de tas van de man eruit halen en snel in een badhokje duiken. Buiten beeld halen ze de bankpas van de man eruit. De tas wordt vervolgens keurig netjes terug in de kluis gedaan, waardoor het slachtoffer in eerste instantie totaal niet door heeft dat hij beroofd is.



Met de bankpas en de eerder afgegeven pincode konden de dieven de bankrekening van de man gemakkelijk plunderen.