Melding van schietpartij in Eindhoven lijkt loos alarm

EINDHOVEN - De politie kreeg maandagavond iets na negen uur een melding dat er in de Meteoorstraat in Eindhoven een schietpartij is geweest. Maar eenmaal ter plaatse leek er weinig aan de hand. Wel is er een ruzie geweest, maar volgens een getuige is er niet geschoten.

De politie rukte met veel auto's uit. Maar niet lang nadat ze aankwamen, vertrokken de meeste agenten ook weer. Er stonden veel mensen rond de woning waar de melding vandaan kwam.