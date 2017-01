Zoutstrooier op zijn kant na aanrijding met auto

De strooiwagen is op zijn kant beland. (Foto: AS Media)

EINDHOVEN - Een zoutstrooier die langs een afgesloten stuk weg probeerde te rijden, is maandagavond aangereden en omgevallen. Een auto volgde de zoutstrooier over een fietspad langs een afgesloten en raakte de strooiwagen.

Dat gebeurde op een kruising van de Oude Bosschebaan. De strooiwagen is omgevallen en het zout ligt op de weg.



Weggesleept

Ook de auto is er niet goed vanaf gekomen. De motorkap is in elkaar gedeukt en de auto moest worden weggesleept.