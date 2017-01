'Jij bent mijn god!' Eva Jinek lovend over beautyvlogger Nikkie de Jager

UDEN - De Udense beautyvlogger Nikkie de Jager heeft wereldwijd meer dan zes miljoen volgers op YouTube, en in elk geval één persoon die haar werkelijk aanbidt. Presentatrice Eva Jinek bekende maandagavond groot fan te zijn van de Udense. "Ik zeg het maar gewoon: jij bent mijn god", bekende ze in haar programma Jinek.

De beauty-tutorials van De Jager zijn een gigantische hit over de hele wereld. Ze worden tientallen miljoenen keren bekeken op YouTube. Daarmee heeft ze een pr-waarde veroverd van zo'n twintig miljoen dollar.



"Gek eigenlijk dat zo weinig mensen jou kennen. Je hebt vijf miljoen volgers meer dan Enzo Knol en hem kennen ze wel", zei Jinek.



'I love it!'

Tijdens haar interview op NPO1 werd de Udense bedolven onder complimenten van de presentatrice. "Alles wat jij doet: I love it!", zei Jinek. Ze liet zich vanmiddag zelfs door haar opmaken.



De in de Verenigde Staten opgegroeide Jinek was zelfs lovend over het Amerikaanse accent van De Jager. In een filmpje van jaren geleden, toen De Jager 14 was, hoorde ze nog een Brabants accent. "Maar je klinkt tegenwoordig net zo Amerikaans als ik."





Daar heeft De Jager ook lang op moeten oefenen, zei ze. "Ik wilde elke video iets beter Amerikaans spreken. Ik spoelde films terug, om de tekst na te praten. Zo heb ik het geleerd."