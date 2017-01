Minister-president Mark Rutte belt met Michael van Gerwen, 'blij met uw telefoontje'

LONDEN - Michael van Gerwen won maandagavond het WK darts. De nummer één van de wereld won met 7-3 van Gary Anderson, die als regerend wereldkampioen aan het toernooi begon. Na afloop van de wedstrijd kreeg Van Gerwen een telefoontje van minister-president Mark Rutte.

Tijdens de persconferentie na afloop van de gewonnen finale gaf verslaggever Arjan van der Giessen een telefoon aan Van Gerwen. Met een lach op het gezicht nam hij de telefoon aan. "Ik heb een fantastisch jaar achter de rug. Ik heb alle ranking-toernooien gewonnen. Dat ik me dan ook weer mag kronen tot wereldkampioen is echt fantastisch. En ik ben ook blij met uw telefoontje."



Na wat woorden van Rutte geeft Van Gerwen een bevestigende reactie. "Iedereen leeft zeker mee, ja. Er hebben weer veel mensen gekeken. Gelukkig."Het gesprek is niet lang, ook omdat Van Gerwen voor het telefoontje in gesprek was met meerdere journalisten. "Er staan dertig tot veertig mensen voor mijn neus, met en camera."