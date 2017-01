Brandende bank zorgt voor grote schade aan kringloopwinkel

BERGEN OP ZOOM - De kringloopwinkel van Stichting De Kringloper in Bergen op Zoom heeft maandagavond flink wat schade opgelopen door een brand. Een bankstel dat al dagen voor de winkel stond, vloog in brand. Het vuur sloeg vervolgens over op de gevel van de winkel.

Volgens getuigen is de bank voor de winkel aan de Vlaszak aangestoken.



De brandweer wist te voorkomen dat de brand daadwerkelijk zou overslaan naar de winkel. Toch is de schade aan de buitenkant van de winkel groot. Hoe groot de schade binnen is, wordt nog onderzocht. De politie onderzoekt de brandstichting.