Kippenvel bij wereldkampioen Michael van Gerwen, 'ik voel me ontzettend trots'

LONDEN - De tranen stonden Michael van Gerwen meerdere keren in de ogen nadat hij wereldkampioen was geworden. De darter won maandagavond met 7-3 van Gary Anderson en won daarmee het WK darts.

De emotionele Van Gerwen probeerde na afloop zijn gevoel te omschrijven. "Kippenvel overal. Ik voel me ook een beetje sloom. Ik heb hier heel het jaar heel hard voor gevochten. Ik heb er ook veel voor moeten laten en veel voor moeten doen. Heel veel mensen hebben dat niet in de gaten. Toch heb ik het voor elkaar weten te boksen om wereldkampioen te worden. Ik ben ontzettend trots op mezelf dat ik dit heb weten te doen."



Van Gerwen begon als absolute favoriet aan het WK. Er stond veel druk op de Brabander, die de afgelopen twee jaar de titel naar Anderson zag gaan. "Dit is een mooie bevestiging. Ik ben nu ongeveer drie jaar nummer één van de wereld en nu voor tweede keer wereldkampioen. Ik heb dit toernooi alles laten zien wat ik in huis had. Ik ga zo een goed nieuw jaar tegemoet. Ik voel me fantastisch."