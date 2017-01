Straat bedekt met schuim na incident in fabriek in Mierlo

MIERLO - De Nijverheidsweg in Mierlo is maandagnacht deels bedekt met een laag schuim. Dat is via een rioolput bij het bedrijf GNT omhoog gekomen. De brandweer en politie zijn erbij en hebben de straat afgezet.

Het zou gaan om eiwitten, die door nog onbekende oorzaak in het riool terecht zijn gekomen.



Het spul zou niet gevaarlijk zijn. Omstanders worden ook niet op afstand gehouden en er komt geen gekke geur vanaf. Maar omdat het niet mogelijk is om er langs te rijden is de straat wel afgezet.



Kleurstoffenbedrijf

Het bedrijf waar het schuim vandaan zou komen heet GNT en is gespecialiseerd in het maken van kleurstoffen voor voeding. Medewerkers van het bedrijf zijn aanwezig en proberen de stroom aan schuim te stoppen. Daarna zullen ze de straat moeten schoonmaken. Dat proberen ze door het schuim met water te verdunnen.



De gemeente Geldrop-Mierlo is ingelicht en gaat erop toezien dat de straat weer schoon achtergelaten wordt.