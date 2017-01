Vandaag in Brabant hebben we een kersverse wereldkampioen en gaan we ganzenborden

EINDHOVEN - Goedemorgen. Michael van Gerwen uit Vlijmen is maandagavond wereldkampioen darts geworden. En in Vught gaan ze het wereldrecord ganzenborden proberen te verbreken. Dit en meer in het nieuwsoverzicht.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





Hij heeft het weer geflikt. Michael van Gerwen was heer en meester bij het WK Darts in Londen en versloeg de Schot Gary Anderson in de finale met 7-3.

Drie dagen onafgebroken ganzenbord spelen. In Vught draaien ze er hun hand niet voor om. De spelletjesfanaten proberen zo het officiële wereldrecord ganzenborden te verbreken.

Opnieuw is het vanmorgen oppassen op de weg door gladheid. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Een flinke laag schuim bedekt sinds afgelopen nacht het wegdek van de Nijverheidsweg in Mierlo. Het spul, vermoedelijk eiwit, kwam via de rioolput omhoog en is afkomstig van het bedrijf GNT.

Er werd eerst gedacht aan een schietpartij op de Meteoorstraat in Eindhoven. Maar het bleek te gaan om een ruzie op straat waarbij een beeldje tegen een rolluik werd gegooid.