Eindhoven zet licht op groen voor fietser: in top vijf 's van werelds meest fietsvriendelijke steden

EINDHOVEN - Eindhoven afficheert zich al jaren graag als Lichtstad, maar nu blijkt het er ook voor de fietser, althans in Brabant, meer dan goed toeven is. Onopgemerkt zou je denken, maar dan ken je de Fietsersbond nog niet. Die snapt wel waarom Eindhoven wereldwijd op de vijfde plek staat van de meest fietsvriendelijke steden.

“Daar waar andere steden het wellicht laten afweten, heeft Eindhoven vrij consistent oog voor de plek van de fietser in de stad”, zo weet Pieter Nuiten van de Fietsersbond.



Kopenhagen meest fietsvriendelijk

Volgens de website ‘World economic forum’ heeft Kopenhagen wereldwijd de toppositie overgenomen van Amsterdam, dat nu genoegen moet nemen met een tweede plaats. Derde is Utrecht, gevolgd door het Franse Straatsburg en Eindhoven dus.



“Eindhoven heeft goed in de gaten dat het hem niet gaat worden als je een stad alleen voor auto’s inricht. Dat doet de gemeente door, met de regio, te investeren in routes om de binnenstad voor fietsers bereikbaar te houden”, vertelt Nuiten.



'Compactere vormen bedenken'

“Het past niet meer in deze tijd wanneer iedereen met de auto naar een stad wil komen. Binnensteden worden steeds voller. Steeds meer mensen wonen en werken op een vierkante kilometer. Nederland is gewoon te krap, te klein om iedereen met een auto te laten komen. Dat betekent dat je compactere vormen moet bedenken voor fietsers, wandelaars en mogelijk ook scooters. Maar”, bezweert Nuiten, ”dit wil niet zeggen dat Eindhoven auto-onvriendelijk is. Er zijn steden waar dit wel het geval is, die raken ook verstopt.”



Goede voorbeeld

En hoe zit het elders in Brabant? Volgens Nuiten was Tilburg lang op de goede weg, maar is het nu toch Eindhoven dat het goede voorbeeld geeft.



“De stad is ingericht in een tijd dat het idee heerste dat iedereen een auto moest hebben. Dat betekende voor Eindhoven brede uitvalswegen en vrij liggende fietspaden. Vooral dat laatste aspect biedt de stad nu nieuwe kansen. Vooral in het noorden van de stad, in Woensel bijvoorbeeld, zijn er prima plekken om een inhaalslag te maken voor fietsen. Een soort van remmende voorsprong, maar dan andersom.”