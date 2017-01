Wereldkampioen darts Michael van Gerwen donderdag in Vlijmen gehuldigd

VLIJMEN - Michael van Gerwen, de kersverse wereldkampioen darts, wordt donderdagavond in Vlijmen gehuldigd. De gemeente Heusden, waar Vlijmen onder valt, maakte dit dinsdagochtend bekend.

Het feest voor Van Gerwen wordt gehouden op een podium voor sporthal Die Heygrave. Hij won maandagavond in de Engelse hoofdstad Londen de finale van het toernooi.



'Grotere locatie'

In 2013 werd 'Mighty Mike' voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen. Toen werd hij gehuldigd op het plein voor het gemeentehuis in Vlijmen.



"Maar ondertussen is de sport zo populair geworden, en Mike ook, dat we hebben uitgekeken naar een grotere locatie", legt een woordvoerder van de gemeente uit. Later dinsdag wordt meer bekend over het programma van de huldiging.