La Place weer terug aan Pieter Vreedeplein in Tilburg

TILBURG - Restaurantketen La Place keert woensdag weer terug met een selfservice café aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg. La Place gaat dagelijks ontbijt en lunch serveren.

In het nieuwe La Place Café is plaats voor ruim negentig gasten. In het voorjaar komt daar nog een terras met 98 zitplaatsen bij. Toen de V&D aan het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat werd gesloten, verdween ook La Place uit de stad.



La Place keert nu niet terug in hetzelfde voormalige V&D pand, want daar wordt nu hard gewerkt om een nieuwe doorgang te maken naar de Heuvelstraat. Het restant van het pand gaat uiteindelijk het Canadese bedrijf Hudson's Bay huisvesten.



Werkplek voor laptop

Ook aan de zakelijke bezoeker is gedacht. Zo zijn er in het café plekken ingericht waar rustig gewerkt kan worden op een laptop. Bij het La Place Café ligt de nadruk op veelzijdige en gezonde voeding.



La Place is vorig jaar door supermarktconcern Jumbo uit Veghel overgenomen uit de failliete boedel van V&D.



