Vandalen slopen tribune voetbalclub Hilvaria in Hilvarenbeek: 'Teleurgesteld en boos'

HILVARENBEEK - Voetbalclub Hilvaria in Hilvarenbeek is het nieuwe jaar begonnen met een flinke kater. Vandalen richtten tijdens de nieuwjaarsdag of -nacht grote schade aan aan de tribune.

Zeker tien stoeltjes zijn van de tribune gesloopt en onder meer op het veld gegooid. Een afvalcontainer met vuilnis werd vermoedelijk met vuurwerk opgeblazen, waardoor er overal rommel ligt.



Hilvaria heeft aangifte gedaan en vraagt of mensen zich willen melden als zij meer informatie hebben. "Een kwajongensstreek kan, maar dit is moedwillig de boel slopen waarbij er voor geld schade wordt geleden en vrijwilligers de boel moeten opruimen", luidt de reactie op de clubwebsite.



Teleurgesteld en boos

"We zijn inderdaad erg teleurgesteld en boos", voegt voorzitter Patrick Coomans daar aan toe. "Onze groep vrijwilligers is heel erg fanatiek en zorgt er elke week voor dat de velden en accommodatie er netjes uitzien. Als ze dan dit aantreffen op de maandagochtend, werkt dat niet erg motiverend. We hopen dat de jeugd in de omgeving meer weet en er een naam aan kan koppelen."