Dutch destroyer Michael van Gerwen bejubeld door Engelse pers; dartskampioen ook kijkcijferkanon

EINDHOVEN - Magnificent. Unbelievable. Dutch destroyer. De Britse media putten zich uit in superlatieven om de grootse winst, maandagavond, van ‘onze’ Michael van Gerwen te beschrijven. Ook zij waren onder de indruk van de slagkracht van de nieuwe wereldkampioen in het Mekka van de dartsport.

Bijna 2,2 miljoen mensen in ons land zagen het gebeuren op tv. De uitzending op RTL7 was hiermee het best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Volgens Mediacourant hadden nooit eerder zoveel mensen een dartswedstrijd op RTL gevolgd.



Zelfs een robot had verloren

Het werd geen three in a row voor Gary Anderson; wel de tweede mondiale titel voor Van Gerwen in ruim drie jaar. Anderson, de heerser van de afgelopen twee edities, bleek niet opgewassen tegen de kracht en scherpte van zijn opponent. Zelfs een robot had het niet tegen Van Gerwen gered, zo schrijft The Guardian.



De krant spreekt van een formidabele, onverslaanbare combinatie van goddelijk talent en intimiderende mentale kracht. Van Gerwen is er in geslaagd de oer-Britse sport volledig naar zijn hand te zetten.



'Beste darter op de planeet'

De BBC was vooral onder de indruk van de hoge kwaliteit van het spel van Van Gerwen, die liefst twintig keer de maximale 180 punten wierp. Ook zijn gemiddelde (107,19) was onnavolgbaar, zo meldde de Engelse publieke omroep. "Hij overklaste Anderson en is de beste darter op deze planeet".



The Telegraph spreekt van één van de meest adembenemende dartsvoorstellingen ooit. "Op een avond als deze, als Van Gerwen het vakje van de triple twintig behandelt als zijn persoonlijke voodoopop, voel je je bijzonder bevoorrecht hiervan getuige te zijn. Hij is een genie in zijn sport."



Niet te stoppen

The Mail, die hem al eens de Lionell Messi van het pijltjesgooien noemde, vond hem de afgelopen week een klasse apart. MVG werd ook bewierookt in The Mirror: hij was onweerstaanbaar, niet te stoppen gewoon. Hij werd slechts verrast door een al te enthousiaste toeschouwer. 'This was Michael's world'.



In eigen land schreef de verslaggever van de Volkskrant dat Van Gerwen de kroon op een toch al majestueus verlopen seizoen heeft gezet. Maar of de voormalige tegelzetter zich nu de beste darter aller tijden mag noemen? Volgens de verslaggever blijft hiervoor nog werk aan de winkel voor Van Gerwen. Zijn collega van De Telegraaf is wat positiever gestemd: "Als je iets wilt bereiken, is alles mogelijk. Daar is machtige Michael het levende bewijs van."



Alleen maar goede tijden

Ruim twee miljoen mensen in ons land bekeken dus de finale op tv. Het Journaal en Goede Tijden Slechte Tijden werden maandagavond ook al geklopt door Van Gerwen, voor wie het een week lang meer dan goede tijden is geweest.