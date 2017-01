'Gemeenteheffingen omlaag: huurders in grote steden gaan er fors op vooruit'

EINDHOVEN - Huur jij een huis en woon je in Oss, Eindhoven, Helmond of Tilburg? Doe dan maar een vreugdedansje, want dit jaar heb je minder woonlasten. De heffing voor riool- en afvalstofheffing daalt hier tot maximaal 9 procent. Dat blijkt uit een rondgang van onderzoeksinstituut COELO langs de 38 grootste gemeenten van Nederland.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt elk jaar wat er verandert voor huurders en kopers. 2017 blijkt niet alleen een goed jaar voor huurders, maar ook voor kopers.



Bij die laatste groep dalen de woonlasten met gemiddeld 0,2 procent. Maar de grootste daling in woonlasten is voor de huurders. Die betalen over de hele linie 1 procent minder. Als we inzoomen op Brabant, vallen vooral Oss (-9,2), Eindhoven (-8,1), Helmond (-4,8) en Tilburg (-2,1) op. Alleen in Breda (+0,4) en Den Bosch (+0,3) stijgen de lasten.



Tegenover de gunstige voorwaarden voor huurders staat dat kopers er wat bekaaider vanaf komen. Alleen in Oss dalen de kosten. De overige vijf grote gemeenten voeren in tegenstelling tot de meeste overheden een stijging door. In Eindhoven is de stijging het sterkst met 1,7 procent.