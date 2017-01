Vrienden doen wereldrecordpoging ganzenborden: 'We worden wel voor gek verklaard, ja'

VUGHT - Tachtig uur lang over een bordspel gebogen zitten. Je moet er maar zin in hebben, maar in Vught gaan ze het doen. Vier vrienden proberen daar het wereldrecord ganzenborden te verbreken. Ze zijn dinsdagochtend begonnen en gaan tot vrijdag begin van de avond door.

Max Wezenberg, Stijn van der Horst, Marcel Rubrech en Guus Peters willen in het Guinness Book of Records komen. En daar komt een hoop bij kijken. Een jury controleert of het viertal zich wel netjes aan de spelregels houdt. Ook krijgen de jongens maar vijf minuten pauze per uur.



Drie dagen onafgebroken ganzenborden dus. Ze worden voor gek verklaard. “Ja, dat hebben we veel gehoord, de afgelopen dagen”, vertelt een van de spelers. “Ik heb met de feestdagen nog niet genoeg spelletjes gespeeld, dus moet het nu even inhalen”, grapt een ander.De vrienden zijn dinsdag om tien uur begonnen. Als alles goed gaat, zijn ze vrijdag om zes uur ‘s avonds klaar. Per uur krijgen ze dus vijf minuten pauze, wat mag worden opgespaard om langer te rusten. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het ze gaat lukken”, zegt organisator Daniëlle Brekelmans.Ze ondersteunt de vrienden tijdens de recordpoging, maar speelt zelf niet mee. “Nee, dat durf ik niet aan te gaan. Ik heb al moeite met één nachtje wakker blijven. Laat die mannen het maar mooi doen.”Brekelmans zal voor koffie en en een extra paar ogen zorgen. "De ervaring leert dat het niet makkelijk is om het spelletje te blijven begrijpen na een uurtje of zestig spelen."Het huidige record ganzenborden staat op 62 uur. De Vughtenaren hopen dat dus te verbreken. Ze doen dit in het gebouw van Scouting Vught-Noord. Mensen zijn welkom te komen kijken de komende dagen.