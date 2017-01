9-jarig kind bedreigt personeel Action met mes nadat hij wordt betrapt op stelen

EINDHOVEN - Een Belgisch jongetje van negen jaar oud is onlangs betrapt op stelen in een filiaal van Action in Eindhoven. Niet veel later bedreigde het jochie het winkelpersoneel met een mes en maande hij hen op afstand te blijven. Dat meldt de Eindhovense politie op Facebook.

Het jongetje werd betrapt op stelen door het personeel toen de alarmpoortjes afgingen. Nadat de medewerkers hem meenamen naar een kantoor in het pand, greep het jochie naar een mes dat in de ruimte lag en begon hij daarmee te zwaaien.



Het personeel pakte het mes af, waarna het jongetje naar een pen greep en daarmee stekende bewegingen maakte. Nadat ook de pen hem afhandig werd gemaakt, schold de jongen de hele winkel bij elkaar en bleef hij het personeel bedreigen, schrijft de politie. Omdat het mannetje jonger is dan 12 jaar konden toegesnelde agenten hem niet aanhouden.



Zijn ouders waren in een winkel tegenover de Action en kwamen op de commotie af. De politie bekijkt of zij ook een aandeel hebben in de diefstal.



Jongen had speen bij zich

De jongen is meegenomen naar het bureau, maar vanwege zijn leeftijd niet in de cel gezet. Daar bleek dat hij ook in België het nodige op zijn kerfstok heeft. De 9-jarige heeft al meerdere diefstallen gepleegd en was een ‘enorm lastige’ leerling. Hij maakt het de leraren en medeleerlingen op zijn school al jaren enorm moeilijk. De politie houdt contact met verschillende hulpverleningsinstanties om de jongen te helpen.



De jongen had volgens de politie enkel een speen en boekje op zak.