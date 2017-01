Verraderlijk gladde wegen? Met deze tips ga je veilig de weg op

ETTEN-LEUR - Sneeuw en ijs zijn makkelijk herkenbaar voor automobilisten. Maar wat doe je met moeilijk zichtbare gladheid op viaducten en op- en afritten? Ook dinsdagmorgen was het raak, met meerdere ongelukken waaronder één met fatale afloop. Een ervaren rij-instructeur vertelt waar je je aan moet houden als je veilig de weg op wilt tijdens gladheid en vrieskou.

Het begint al met het checken van het weerbericht en de eventuele waarschuwingen voordat je de weg op gaat. "Weten dat het er is", zegt rij-instructeur Paul Poppelaars van Verkeersschool Blom in Etten-Leur. Ook de uitrusting telt. "Winterbanden hebben zeker invloed. Bij sneeuw en ijs, maar bij ijzel een stuk minder."



Als je daarna in de wagen stapt, rij niet even hard als normaal. Snelheid is vaak de boosdoener bij winterweer. Nog een belangrijke tip die erger kan voorkomen: "Voldoende afstand houden".



Iedereen is natuurlijk een goeie chauffeur en maakt nooit fouten. Daarom is het ook raadzaam om andere automobilisten extra in de gaten te houden. "Goed om je heen kijken, zodat je er op in kan spelen".



Als je dan toch in een slip terecht komt, nooit gas geven. "Blijf kijken waar je naartoe wil gaan. Koppeling intrappen en remmen".



Een slipcursus is niet vereist voor iedereen die rijlessen volgt maar het kan wel helpen. Gek genoeg is dat geen standaardcursus in de rijles. Maar het kan je beter op weg helpen. "Fijn als je de ervaring hebt. Training is goed", zegt Poppelaars.



We zijn ook weinig meer gewend de laatste jaren. Voor een echte winter moeten we een paar jaar terug. Vooral de winters van 2009, 2010, 2011 en 2012 waren koud.



Slippende lesauto

In 2013 hadden we dat winterweer ook nog en toen maakten we een filmpje in de sneeuw, met een slippende lesauto. De jaren daarna hadden we amper de winterweer.



En als het echt heel erg is met de verraderlijke gladheid, is het advies simpel: blijf gewoon thuis. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.