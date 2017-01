Geffen rouwt om Anouk: "Het was zo'n lief meisje"

GEFFEN - Bloemen en kaarsjes markeren de plek waar de 22-jarige Anouk Schuurmans op nieuwjaarsdag is doodgereden. Ze was op weg van haar woonplaats Geffen naar Oss om nieuwjaar te vieren. Op de Julianasingel werd ze van haar fiets gereden. Op nieuwjaarsdag overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In Geffen waar veel mensen Anouk kennen is het verdriet groot. Bij het Kruidvat, waar zij vanaf haar vijftiende werkte, is een hoekje ingericht met een condoleanceboek. De klap is keihard aangekomen bij het personeel, zegt een medewerkster. Zij omschrijft Anouk als een heel lief meisje die haar werk altijd erg goed deed.



Condoleanceboek

Bij de klanten is er de behoefte om medeleven te kunnen betuigen. Daarom is, in overleg met de familie, een condoleanceregister in de winkel gelegd. Daar schrijven veel mensen iets in, aldus de medewerkster van Kruidvat Geffen.



Plankgas

De chauffeur van de auto die Anouk heeft aangereden is na het ongeluk plankgas doorgereden. De auto is later in Oss terug gevonden. Drie mannen van 21, 28 en 30 jaar uit Nijmegen zitten als verdachten vast. De recherche is druk bezig met het onderzoek naar het ongeluk, laat de politie weten.