Doodzieke Frans krijgt zijn uitvaart, zus overweldigd door giften

EINDHOVEN - Binnen dertig dagen achtduizend euro ophalen voor de uitvaart van een doodzieke broer. Lia van der Kleijn uit Steenbergen heeft wat op haar hals gehaald. Toch heeft ze het streefbedrag van haar crowdfunding al bijna gehaald. In nog geen week tijd is ongeveer 6.300 euro toegezegd. De actie gaat nog wel door, want een kwart van de ingezamelde gelden moet ze afdragen aan de belasting.

Bij de nu 44-jarige Frans van der Kleijn werd een jaar geleden longkanker geconstateerd. Inmiddels is de ziekte uitgezaaid naar zijn ruggenwervel.



Van ziekenhuis naar hospice

Frans, die jaren geleden voor de liefde naar Eindhoven verhuisde, ligt inmiddels acht maanden in het ziekenhuis. Deze week verlaat hij het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven om zijn intrek te nemen in een hospice. Hier zal hij meer dan ooit op zijn dood moeten wachten, beter wordt Frans namelijk niet meer.



Hij heeft echter één zorg minder en daar heeft zijn zus Lia voor gezorgd. Zijn uitvaart is verzekerd. Bekenden maar ook wildvreemden hebben bedragen van vijf tot 150 euro toegezegd. Verder hebben twee uitvaartondernemingen aangeboden tegen een relatief laag bedrag medewerking te willen verlenen. Een vertegenwoordiger van één van die twee bedrijven bezoekt Frans later deze week om met hem zijn laatste wens door te nemen en zaken op elkaar af te stemmen.



Geen passende uitvaartverzekering

De Eindhovenaar voelt zich ondertussen wel bezwaard, zo vertelt Lia. Toen bij hem de diagnose kanker werd gesteld, had hij geen passende uitvaartverzekering geregeld. Wel voor zijn vriendin Marinda en dochter Ashley (7). Lia voelde het vervolgens als haar verantwoordelijkheid om broerlief een waardig afscheid te bezorgen. Maar dat het zo storm zou lopen, dat had ze niet verwacht.



Lia is echt blij met de overwegend positieve reacties. “We voelen ons echt gesteund.” Aan negatieve opmerkingen stoort ze zich zo weinig mogelijk. Zij en haar familie hebben wel wat anders aan haar hoofd.