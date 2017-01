RKC traint dichtbij de grens, maar blijft deze winter gewoon in Brabant

REUSEL - Nu het financieel weer beter gaat met RKC Waalwijk, kan de club na jaren weer op trainingskamp. Niet naar Spanje of Turkije, maar wel bijna in het buitenland. De Waalwijkers trainen deze week op 200 meter van de Belgische grens, bij Reusel. De club wist daar wat handige dealtjes te sluiten.

RKC moest het sinds 2014 doen zonder het jaarlijkse trainingskamp. Dat jaar, toen de club nog eredivisie speelde, ging de ploeg nog naar Turkije. Maar vanaf het moment dat de Waalwijkers degradeerden, was er geen geld meer voor zo'n duur uitstapje.



Handige dealtjes

"Voor de technische staf is het toch wel fijn om een week lang met die spelers aan de slag te kunnen", verklaart directeur Remco Overzier het besluit om deze winter wel op trainingskamp te gaan. Hij maakte wat goede dealtjes met verenigingen in Reusel, niet toevallig het dorp waar hij zelf woont.



Zo kunnen de spelers dinsdagmiddag los in de plaatselijke sportschool, waar RKC dan weer een filmpje van maakt. Een handige barterdeal. "Het feit dat ik hier zelf woon maakt veel dingen een stukje makkelijker", zegt Overzier.



Maar is het wel zo nodig om naar het buitenland te gaan? In Waalwijk vinden ze van niet. "Dat gaan we nier meer doen", zegt Overzier stellig. "Dat is onbetaalbaar. En dit past veel beter bij RKC. We hebben hier zeven of acht velden tot onze beschikking en uit ervaring weten we dat de echte winter toch pas in februari komt. We kunnen hier prima trainen."Bijkomend voordeel: de fans kunnen komen kijken. En de bossen bij Reusel zijn zo dichtbij België, dat het ook een heel klein beetje aanvoelt als het buitenland. De spelers en staf verblijven in een hoeve, op loopafstand van het trainingscomplex. Het telefoonsignaal van Overzier bewijst dat: hij zit op Belgisch netwerk is valt regelmatig weg.Reuselse fans die komen kijken, zien drie nieuwe spelers op het veld staan. De 25-jarige Gevero Markiet uit Amsterdam is op proef. Hij speelde in de jeugd voor FC Utrecht en zit sinds het begin van dit seizoen zonder club. Verder zijn Evander Sno en Vlatko Lazic erbij.Zij doen alledrie mee in de wedstrijd van donderdag tegen een samengesteld elftal van Reusel Sport Faes Group, Bladella en HMVV Hooge Mierde.