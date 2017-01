Gratis pizza voor gouden tip over klungelige inbraak bij Domino's

OSS - Pizzaketen Domino’s in Oss looft een beloning van 500 euro én een gratis pizza uit voor degene die de gouden tip heeft over de inbraak bij het filiaal aan de Schaepmanlaan van afgelopen zondagnacht.

“Zijn gezicht is helaas niet te zien maar zijn splinternieuwe Nikes, zijn NYC Champion trainingsbroek en zijn North Face jas moeten te koppelen zijn”, schrijft de pizzeria in een oproep op Facebook.



Klungelige dief

In het bijbehorende filmpje is te zien hoe de dief, zittend op de grond, klungelt om de kassa te openen. Toch lukte het hem om geld en spullen buit te maken.



De inbraak vond plaats in de nacht van 1 op 2 januari, rond half een. Op Facebook schrijft Domino’s: “Voor diegene die ons de gouden tip geeft via een privébericht ligt er 500 euro cash klaar en een gratis maaltijd.”