Kopen? Deze brullende leeuw staat gewoon op Marktplaats

BUDEL - Een opgezette leeuw, die is overleden in een Duitse dierentuin, is door een inwoner van Budel te koop aangeboden op Marktplaats. Het gaat om een dier van circa honderd kilo zwaar en met een lengte van meer dan twee meter. Op de Budelse leeuw wordt flink geboden, een laatste bod van rond de kerstdagen bedraagt al meer dan vierduizend euro.

Volgens de beschrijving bij de advertentie gaat het om een leeuw die in 1990 geboren zou zijn in een Duitse dierentuin en daar tien jaar later ook is overleden. Ondanks meerdere pogingen om contact te krijgen met de verkoper blijft het bij slechts één mededeling en dat is, dat de leeuw door de Budelnaar en een vriend wordt aangeboden.



Mag dat wel

Volgens de advertentie is de verkoop volstrekt legaal, omdat er een zogeheten Citus verklaring bij de leeuw hoort. Die verklaring regelt dat alleen een bevoegd preparateur diersoorten mag prepareren, die worden beschermd door de flora- en faunawet. De leeuw staat te koop omdat de huidige eigenaar geen plek meer heeft voor het beest, zo staat in de advertentie te lezen.



Grote kater

Het geraamte van de leeuw bestaat uit een polyester frame waar de huid overheen is getrokken. De leeuw is opgezet op een realistisch nagebootst rotsblok. Klaar om aan te vallen! Misschien een leuk speeltje voor in de slaapkamer.