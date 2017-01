Weg met de uitpuilende vuilcontainer! Onze verslaggeefster gaat leven zonder afval

EINDHOVEN - Elk jaar gooien we per persoon 550 kilo aan afval weg in Nederland, zegt het CBS. Onze verslaggeefster Alice van der Plas dumpt graag alles in haar grijze container, die schandalig uitpuilt. Elke twee weken buigt zij vol schaamte haar hoofd terwijl ze schielijk de container aan de straat zet. Daar moet een einde aan komen, want Alice houdt van de natuur en wil graag een mooiere planeet. En dus gaat ze leven zonder afval, zes weken lang.

Haar belevenissen houdt Alice bij in een blog en vlog.