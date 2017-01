Marco van Ginkel niet bang voor concurrentie bij PSV: 'Natuurlijk ga ik spelen'

JEREZ DE LA FRONTERA - Na een training op De Herdgang en eentje op het trainingsresort van PSV in het Spaanse Jerez de la Frontera oogt het alweer vertrouwd. Marco van Ginkel is weer aangesloten bij PSV. De middenvelder is voor het tweede achtereenvolgende seizoen in de winterstop voor een half jaar gehuurd van Chelsea.

Vorig seizoen bleek Van Ginkel een gouden greep en ook nu hoopt men met de 'missing link' alsnog succesvol de achtervolging op Ajax en Feyenoord te kunnen inzetten.



'Nog 17 wedstrijden'

Van Ginkel is realistisch, maar ziet nog wel mogelijkheden met PSV. "Op dit moment staan we wel een aantal punten achter natuurlijk. Een redelijk gat, maar vorig jaar stonden we er ook lastig voor en kwam het toch nog goed. Er zijn nog zeventien wedstrijden, dus als we die goed door komen weet je het maar nooit."



Met de komst van Van Ginkel wordt ook de slag om het middenveld bij PSV interessant. Van Ginkel wil spelen, maar dat geldt natuurlijk ook voor collega-middenvelders als Guardado, Pröpper, Ramselaar, Hendrix, Zinchenko en Siem de Jong.



"Op dit moment hebben we veel goede, fitte middevelders. Dat is dus aan de trainer om daar een opstelling mee te maken. Natuurlijk ga ik mijn speelminuten maken. Er zal best wel weer eens iemand geblesseerd raken, maar hopelijk blijf ik fit en ga ik lekker mijn wedstrijden spelen.Na een half jaar blessureleed is Van Ginkel weer helemaal op orde. Zelf hoopt hij de eerstvolgende competitiewedstrijd van PSV, op 14 januari tegen Excelsior weer van de partij te zijn. Maar zijn rentree maakt hij in Spanje, waar PSV later in de week oefent tegen Borussia Dortmund en SC Freiburg.