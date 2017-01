24-jarige Eindhovenaar opgepakt voor overvallen in winkelcentrum Woensel

EINDHOVEN - De politie heeft dinsdag een 24-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Hij wordt verdacht van twee overvallen op winkels in winkelcentrum Woensel.

Op 20 december werd de C&A overvallen. De man kwam met een mes de winkel binnen en bedreigde het personeel. Daarna vertrok hij met een geldbedrag. Tien dagen later, op 30 december, vond een overval plaats bij kledingzaak Jola. Ook daar vertrok de man met een geldbedrag en bedreigde hij de medewerkers met een steekwapen.



Camerabeelden op Facebook

De 24-jarige verdachte werd herkend nadat camerabeelden werden gedeeld op Facebook. Bij de politie kwamen tips binnen van mensen die de man herkenden. De verdachte is dinsdagochtend in zijn woning aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.