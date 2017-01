Overvolle glasbakken in Hapert na oud en nieuw

HAPERT - In het hele land is natuurlijk stevig oud en nieuw gevierd. Op 1 januari kunnen de glasbakken aardig volzitten vanwege alle flessen champagne die zijn genuttigd, maar die worden over het algemeen ook weer snel opgeruimd. In Hapert lijkt de ophaaldienst echter nog vakantie te hebben.

In Hapert lusten ze wel een glaasje wijn tijdens de feestdagen, blijkt uit foto’s van overvolle glasbakken op de Markt.



Een woordvoerder van de gemeente Bladel vertelt dat Baetsen, de ophaalservice, het erg druk heeft gehad na de feestdagen maar dat dinsdag nog geprobeerd wordt al het glas op te halen.