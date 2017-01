Weer meer bezoekers voor Kamp Vught

VUGHT - Nationaal Monument Kamp Vught heeft wéér een recordaantal bezoekers getrokken. 82.499 mensen kwamen in 2016 naar het museum, in 2015 waren dat er 74.000.

De expositie 'Dansen met de vijand' was een van best bezochte activiteiten. Hierin is het leven verbeeld van de joodse danslerares Roosje Glaser uit Den Bosch die meerdere kampen overleefde. Ook werd een nieuwe audiotour ontwikkeld met veel persoonlijke verhalen van oud-gevangenen.



'Opgegraven strijd'

De stijging is volgens Nationaal Monument Kamp Vught te danken aan de Bankgiro Loterij Museumprijs die het museum won in de categorie 'oorlogs- en verzetsmusea'.



In 2017 staan ook weer veel activiteiten op de planning. Samen met het Verzetsmuseum Amsterdam is de expositie 'Eten in oorlogstijd' gemaakt. Met het Noordbrabants Museum is de expositie 'Opgegraven strijd' ontwikkeld.