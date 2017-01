'Levensgevaarlijke explosieven in Tilburg waren bedoeld voor misdrijf'

TILBURG - De zelfgemaakte explosieven die de politie op oudejaarsdag in een huis in Tilburg vond, waren volgens het Openbaar Minister geen vuurwerk, maar bedoeld voor een misdrijf. De 25-jarige man die in het huis woont zit nog vast.

Toen de politie zaterdag het huis binnenviel, was de man nog druk in de weer met de tientallen explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben de explosieven opgeruimd en gezorgd dat alles weer veilig was.



'Niet voor koffietafel'

Volgens het OM gaat dus absoluut niet om vuurwerk, maar echt om explosieven. "Het was duidelijk dat hij explosieven aan het vervaardigen was. Dat doe je niet voor niets. Je maakt ze niet om ze vervolgens op de koffietafel te zetten", zegt Elke Kool, woordvoerder van het OM.



Wat het gevaar van zoveel explosief materiaal was voor de omgeving, is niet duidelijk. "Al het explosief materiaal is natuurlijk gevaarlijk. Of dat hier erger was dan op een andere plek, weten we niet."



Bestemming onbekend

Wat de man er precies mee wilde opblazen, kon het OM nog niet zeggen Hij heeft wel iets verklaard, maar justitie gelooft hem niet. De man moet volgende week woensdag voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen, die dan beslist of hij langer in de cel moet blijven.