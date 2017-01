Leerlingen afgebrande school krijgen les op tijdelijke locatie

EINDHOVEN - Er is een tijdelijke locatie gevonden voor basisschool De Rungraaf in Eindhoven. De school voor speciaal onderwijs kan voorlopig terecht in een gebouw aan de Leuvenlaan.

Basisschool De Rungraaf brandde in de nieuwjaarsnacht gedeeltelijk af en is onbruikbaar. Na de kerstvakantie kunnen de 130 leerlingen terecht in het gebouw aan de Leuvenlaan in Eindhoven. Hier was eerder ook een school voor speciaal onderwijs gevestigd.



Grote impact

De brand in De Rungraaf had een grote impact op leerlingen én medewerkers. De Rungraaf is een school voor speciaal onderwijs.



De gemeente heeft samen met het schoolbestuur zo snel mogelijk een nieuwe locatie gezocht zodat de kinderen gewoon les kunnen krijgen.



De komende week wordt de tijdelijke school helemaal in orde gemaakt. De lokalen worden ingericht en zijn 11 januari helemaal klaar voor de lessen.