Beschadigde stuw Grave: mogelijk tijdelijke wand geplaatst

GRAVE - Rijkswaterstaat wil een tijdelijke wand plaatsen bij de stuw in Grave om het waterpeil weer op orde te brengen. Ook heeft de rijksdienst inmiddels een beeld van de schade aan de stuw. Vijf jukken zijn beschadigd geraakt, waarvan er drie vervangen moeten worden en er twee waarschijnlijk gerepareerd kunnen worden. Ook is er veel schade aan de betonnen onderwaterconstructie.

Vorige week donderdag botste een schip tegen de Thomsonbrug en vernielde de stuw, waardoor het waterpeil in de rivier over een groot aantal kilometers zakte. Tussen Grave en Sambeek kunnen sinds die tijd geen schepen varen.



Tijdelijke wand

Er wordt gekeken of het waterpeil op orde gebracht kan worden. Rijkswaterstaat denkt aan een tijdelijke wand, die voor de bestaande stuw wordt geplaatst. Het is nog niet bekend hoe dit precies wordt gedaan. Rijkswaterstaat wil over enkele dagen met een uitgewerkt plan komen.



Het is nog niet bekend wanneer er weer schepen kunnen varen. "De schade is te groot en een tijdelijke maatregel is nodig. Maar ook zo’n tijdelijke maatregel kan nog wel even duren. Pas als we een beslissing gaan maken, weten we of de materialen op voorraad zijn en hoe lang het ongeveer gaat duren”, aldus een woordvoerder.



Pompen bij Nijmegen

Het pompen van water uit de Maas naar het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen gaat onverminderd door. Hierdoor is er naar verwachting in de loop van volgende week weer beperkt scheepvaart op het Maaswaal-Kanaal mogelijk.



Door het gezakte waterpeil zijn oevers langs de Maas drooggevallen. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen voor het gevaar van deze ontstane situatie en roept iedereen op daar niet onnodig rond te struinen.



Schipper aangehouden

De 52-jarige Slowaak die tegen de brug botste werd vrijdagochtend aangehouden. Er is bloed afgenomen om te kunnen zien of hij misschien gedronken had. Volgens de politie is de uitslag van de test nog niet bekend.