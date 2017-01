Man opgepakt na vondst van negen kilo amfetamine in huis

HELMOND - In een huis in Helmond is maandag negen kilo amfetamine gevonden. De 49-jarige bewoner is opgepakt.

Naast de amfetamine werden ook grondstoffen voor de productie van drugs gevonden. Het gaat om ongeveer tweehonderd kilo cafeïne en een paar honderd liter methanol.



Alle spullen zijn in beslag genomen en vernietigd.