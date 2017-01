Van Gerwen in illuster lijstje met FC Barcelona, Steffi Graf en Berry van Aerle

VLIJMEN - Met zijn overwinning op het WK darts heeft Michael van Gerwen alle grote toernooien in 2016 op zijn naam geschreven. Van The Masters in februari tot het WK in december en januari. Alles winnen wat er in een jaar te winnen valt. Het is een kunstje dat maar weinig sporters is weggelegd.

Een paar Brabanders weten hoe het voelt om in een jaar alleen maar te winnen. Berry van Aerle bijvoorbeeld. Hij was in 1988 de enige Brabantse PSV'er die zowel het landskampioenschap, de Europacup 1, de beker en als klap op de vuurpijl ook nog het Europees kampioenschap won. Zijn teamgenoten bij PSV en Oranje Ronald Koeman, Hans van Breukelen Gerald Vanenburg en Wim Kieft konden dat feestje met hem meevieren.



Van Gerwen mag zich rekenen tot echte wereldsterren. Tennisster Steffi Graf won in het jubeljaar van PSV alle vier de Grand Slams én de Olympische Spelen 1988. Een zogenaamde Golden Slam.In het verleden lukte het slechts vier andere tennissers om alle vier de Grand Slams in één jaar te winnen. De Amerikaan Don Budge (1938), Australiër Rod Laver (1962 en 1969) en bij de vrouwen de Amerikaanse Maureen Connolly (1953) en de Australische Margaret Smit-Court (1970).Als het om rolstoeltennis gaat is er de laatste jaren één persoon geweest die werkelijk nooit verloor: Esther Vergeer. Van januari 2003 tot haar 'tennispensioen' in 2013 won ze elke wedstrijd waar ze aan begon. Het levert een indrukwekkende erelijst op, met alleen al in het enkelspel vier gouden paralympische medailles.De voetballers van FC Barcelona ervoeren acht jaar geleden hoe het voelde om alleen maar succes te hebben. Het team van toenmalig trainer Pep Guardiola won zes titels. In eigen land won het in 2009 de beker, het landskampioenschap en de Spaanse supercup en vervolgens internationaal de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubteams.In het zwembad was Michael Phelps jaren heer en meester. In 2007 en 2008 zette hij het unieke rijtje neer met vijftien gouden plakken. Zeven daarvan won hij in 2007 op het WK langebaan. In 2008 won hij acht gouden plakken op de Spelen in Beijing.Het is dat de Amerikaan de 200 meter vrije slag op het WK langebaan in 2009 verloor. Anders had hij zijn zegereeks met nog eens zes gouden medailles verlengd.Onze eigen Marianne Vos mist net haar plekje in deze lijst van sporters. In 2012 won ze het EK en het WK veldrijden. Ook won ze de koppelkoers op het NK baan en pakte ze goud op zowel het WK op de weg als de Olympische Spelen.Ze eindigde weliswaar als eerste in de UCI ranking van dat jaar. Maar er ontbrak één plak om werkelijk alles te winnen. Annemiek van Vleuten was de Meeuwense te snel af op het NK op de weg, waardoor de zegereeks in 2012 niet compleet is.