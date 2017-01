Man uit Nijmegen bekent aanrijding Anouk Schuurmans

OSS - Een 28-jarige man uit Nijmegen heeft bekend dat hij de 22-jarige Anouk Schuurmans uit Geffen heeft aangereden. Hij heeft toegegeven dat hij de auto bestuurde en na de aanrijding is doorgereden.

De bestuurder werd samen met twee andere mannen (21 en 30 jaar) uit Nijmegen aangehouden. Uit politie-onderzoek blijkt dat hij alleen in de auto zat, de andere twee Nijmegenaren waren er niet bij. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding is nog in volle gang. De 28-jarige man wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Anouk werd op 1 januari rond 1.00 uur aangereden toen ze vanuit haar woonplaats Geffen op weg was naar Oss om Nieuwjaar te vieren. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan haar verwondingen.