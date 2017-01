Amateurclubs vragen uitstel van nieuwe regels: 'We willen geen profs in huis hebben'

EINDHOVEN - Zo'n twintig amateurclubs uit de tweede en derde divisie willen dat de KNVB twee weken wacht met het straffen van clubs die zich niet aan de nieuwe licensieregels houden. Daarbij onder andere UDI'19, VV Dongen, OJC Rosmalen en JVC Cuijk. De voetbalbond wil dat de clubs voor 13 januari laten weten op welke manier ze spelers een contract gaan geven, maar daar willen of kunnen de clubs niet aan meewerken.

Voor clubs die voor 13 januari niet aan de regels voldoen, dreigt drie punten aftrek. De clubs hebben de KNVB gevraagd om die deadline te verschuiven naar 1 februari, waardoor er extra tijd is om te onderhandelen.



Het is de bedoeling dat de amateurclubs de komende jaren steeds meer spelers een contract geven. Per week zijn ze dan minimaal twaalf uur in dienst. "Maar we zijn een amateurclub. We willen geen profs in huis hebben", zegt UDI'19-voorzitter Paul Rüpp. Volgens hem gaat dat ten koste van de rest van de vereniging.



In de derde divisie moeten minimaal zes spelers een contract krijgen. Een club als OJC kost dat al snel dertig tot veertigduizend euro, zegt voorzitter Piet van der Plas. "Een speler moet het minimumloon betaald krijgen. Dat geld besteed ik liever aan de breedtesport."



Financiële risico's

"Als we spelers een jaarcontract geven, moeten we na twee jaar voldoen aan de Wet Werk en Zekerheid", legt Rüpp uit. "Dat betekent dat we de speler een vast contract moeten geven, wat veel te veel financiële risico's met zich meebrengt." Daarom wachten de clubs nu op een CAO-voorstel van de bond.



Dat komt naar verwachting 9 januari. Vier dagen voor het moment dat de clubs moeten aangeven hoe ze de nieuwe regels gaan toepassen. Te kortdag, vinden de voorzitters. Daarom vragen ze de KNVB om de deadline te verplaatsen naar 1 februari. "Het is de bedoeling dat we in de tussentijd met de KNVB kunnen onderhandelen over de licensievoorwaarden", zegt voorzitter Angela Jansens van VV Dongen.



'Middenweg zoeken'

Vrijdag komen de clubs met een gezamenlijk statement, waarin ze de KNVB ook vragen om de nieuwe regels te versoepelen. Naast de CAO is ook het feit dat een speler voor minimaal twaalf uur per week in dienst moet komen bij een club onderwerp van discussie. Een speler maakt bij UDI'19 maar acht uur, rekent Rüpp voor.



Hoewel de clubs het liefst zien dat spelers helemaal niet op de loonlijst hoeven, ziet hij in dat dat lastig te bereiken is. "We zullen een middenweg moeten vinden. Daarvoor gaan we in gesprek met de KNVB."



'Geen spelers voortrekken'

Clubs als OJC, Dongen en UDI'19 boycotten de nieuwe licensieregels en nemen de eventuele puntenaftrek voor lief. 'Simpel gezegd gaan wij niet een paar spelers bevoordelen ten koste van de grote groep', schrijft OJC op haar website. "Ik vind het niet zo spannend als ze punten aftrekken", zegt voorzitter Van der Plas. "Als trekken ze tien punten af. Dit kan gewoon niet."



'Door het registreren van contractspelers wordt een extra transferperiode mogelijk en neemt dus de belasting voor vrijwilligers opnieuw toe. Wij kiezen ervoor dit niet te doen', staat er verder op de Rosmalense clubsite.Bij JVC Cuijk steunen ze de andere clubs, maar houden ze zich voorlopig wel aan de regels. "Onder protest", zegt vice-voorzitter Werner Branje. "Nu kunnen we aan de voorwaarden voldoen, maar als op termijn meer spelers een contract moeten krijgen, lukt dat ons ook niet meer. De KNVB dwingt ons om een betaald voetbalorganisatie te worden."Volgens de KNVB moeten de clubs de regels gewoon doorvoeren, omdat ze voor het opzetten van de tweede en derde divisie in 2016 hebben ingestemd met de licensieregels. "Ik was daarbij. Er was wel een stemming, maar het was eerder slikken of stikken", zegt Branje. "Het is een machtsspel geweest met het betaald voetbal. We moeten aan dezelfde regels voldoen, maar we worden niet gelijk behandeld."