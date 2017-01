Keelontsteking of niet, Dollevoet wil Dakar dit keer wel uitrijden

RESISTENCIA - Het lukte hem zeven keer niet, maar dit keer moet en zal het hem wel lukken. De achtste editie van Dakar moet scheepsrecht zijn voor Ebert Dollevoet uit Valkenswaard. Hij stuurde zijn auto naar de dertigste plaats dinsdag en daar was hij content mee, zeker gezien zijn fysieke problemen.

“Ik ben sowieso heel tevreden. Zeker omdat ik me niet goed voel. Ik heb koorts en keelontsteking. Dat komt door de extreme temperaturen in Paraguay. Het ene moment zit je koel onder de airco en buiten is het extreem warm. De temperatuur in mijn auto zit tegen de 50 graden aan. Maar ik moet niet zeuren en ga gewoon door.”



Van Loon

De andere Brabantse autocoureur Erik van Loon had genoten van een tricky en avontuurlijk dagje. “We kwamen veel dieren tegen: varkens, koeien en ezels”, zo vertelde Van Loon.



“Het was tricky. Het eerste stuk was supersnel, daarna werd het modderig. Dan kom je met 140 kilometer per uur ineens in de modder terecht. Het laatste stuk was juist weer heel stoffig, daardoor zag ik bijna niets.”



Van Genugten

Ton van Genugten stond er goed voor na de eerste etappe, maar wist dinsdag al snel dat hij niet zou winnen. “Eigenlijk begon ik heel goed. Maar na dertig kilometer hadden we een lekke band. Daar hebben de tijd mee verloren.”



“Het is balen. Maar Dakar is nog lang, dus het komt goed”, belooft de trucker uit Eersel.



Frank Tilburgs

Frank Tilburgs had in de eerste etappe nog een paaltje geraakt, maar dinsdag ging het aanzienlijk beter voor de man uit Borkel. "Het was een snelle piste. Ik heb veel op topsnelheid kunnen rijden. Het ging wel lekker eigenlijk", aldus de vrachtwagenchauffeur.



