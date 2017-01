Luciano Narsingh in belangstelling van Swansea City en Galatasaray: 'Het is afwachten'

JEREZ DE LA FRONTERA - PSV houdt rekening met een tussentijds vertrek van Luciano Narsingh en ook de 26-jarige vleugelaanvaller is toe aan een nieuwe stap. Het Engelse Swansea City en de Turkse topclub Galatasaray lijken serieuze gegadigden, maar voorlopig is Narsingh gewoon met PSV op trainingskamp in het Spaanse Jerez de la Frontera.

Daar geeft hij aan dat er wel wat speelt. "Ik weet dat er interesse is, dus het is gewoon afwachten. Maar ik hoop dat het rond komt. Gebeurt dat niet, dan teken ik hier bij PSV met alle plezier bij. Ik ben dus nog voorzichtig."





Mocht Narsingh vertrekken, dan is dat wat hem betreft met opgeheven hoofd. Hoewel hij regelmatig mikpunt van kritiek was, werd hij met PSV twee keer kampioen en speelde hij in de Champions League. Maar bovenal heeft hij het enorm naar zijn zin in Eindhoven."Ik heb geweldige teamgenoten. Ik denk dat je het zelden tegenkomt hoe hecht wij zijn en ik denk dat ik iedereen zal missen. Maar ik heb in mijn achterhoofd dat het ook nog niet door kan gaan. Dus laten we maar afwachten."En dus staat Narsingh morgen weer op het trainingsveld met PSV of stapt hij wellicht in een vliegtuig op weg naar een andere club. Vandaar dat het gesprek gepast wordt afgesloten met 'tot morgen, of tot ziens'.