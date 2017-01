Drie mannen overvallen huis in Breda

BREDA - Drie mannen hebben dinsdagavond een huis in de Godevaert Montensstraat in Breda overvallen. Ze zijn vervolgens gevlucht.

Het is onbekend of de daders iets buit hebben gemaakt. Niemand is gewond geraakt.





Volgens de politie gaat het om twee magere, kleine mannen van ongeveer 1,70 meter lang. De andere dader was groot (1,90 meter lang) en had een breed postuur.Ze droegen donkere kleding, mutsen en sjaals.